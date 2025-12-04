ВТБ открыл флагманский офис в Нью-Дели

Для наращивания и обслуживания клиентской базы в стране банк намерен увеличить численность персонала почти в два раза к 2026 году

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. ВТБ открыл флагманский офис в Нью-Дели (Индия), в планах банка - увеличить численность персонала в 2,5 раза, говорится в сообщении кредитной организации.

"4 декабря ВТБ открыл флагманский офис в Нью-Дели. Новая деловая площадка станет второй для ВТБ в столице Индии. Филиал подключен к национальным расчетным системам России и Индии и обеспечивает бесперебойные платежи в интересах бизнеса двух стран и физических лиц", - отмечается в сообщении.

Для наращивания и обслуживания клиентской базы в стране банк намерен увеличить численность персонала почти в два раза к 2026 году, уточнили в ВТБ.

Открытие нового офиса состоялось в годовщину присутствия ВТБ в Индии: представительство в Нью-Дели было открыто в 2005 году, а спустя три года банк получил полноценную банковскую лицензию. ВТБ был первым российским банком, вышедшим на индийский рынок.

Объем экспортных операций через "ВТБ Индия" за минувший год увеличился в 2,5 раза.

В открытии нового флагманского офиса в центре Нью-Дели приняли участие президент - председатель правления ВТБ Андрей Костин, министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов, министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников, а также высокопоставленные индийские гости.