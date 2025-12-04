В Турции заявили, что двигаются в "правильном направлении" в создании газового хаба

Министр энергетики и природных ресурсов республики Алпарслан Байрактар добавил, что Турция импортирует газ по 14 направлениям, в том числе по газопроводам из России, Азербайджана, Ирана

СТАМБУЛ, 4 декабря. /ТАСС/. Турция продвигается в правильном направлении в вопросе создания международного газового хаба. Об этом сообщил министр энергетики и природных ресурсов республики Алпарслан Байрактар в Стамбуле на встрече с журналистами, в числе которых был корреспондент ТАСС.

"Мы работаем в правильном направлении. По мере увеличения объемов конкурентоспособного газа, поступающего в Турцию, и экспортных мощностей вокруг нас, я думаю, мы автоматически создаем этот газовый хаб", - сказал он.

"У нас большой рынок, есть значительные мощности, мы можем поставлять в Турцию от 7 млрд до 70-80 млрд куб. м газа в год. <…> Мы отслеживаем ситуацию и перенесли энергетическую биржу (EPİAŞ) в финансовый центр Стамбула", - отметил министр.

Он добавил, что Турция импортирует газ по 14 направлениям, в том числе по газопроводам из России, Азербайджана, Ирана.

В октябре 2022 года президент РФ Владимир Путин выдвинул идею создания на турецкой территории хаба, куда можно перенаправить утраченный объем транзита через газопровод "Северный поток". Власти Турции ранее заявляли, что с точки зрения инфраструктуры в стране почти все готово для реализации проекта. Также сообщалось о планах открытия в Стамбуле центра торговли газом, в котором будет действовать свой газовый индекс.