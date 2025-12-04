Решетников: перед РФ и Индией стоит задача перехода к инвестиционному взаимодействию

По словам министра экономического развития, товарооборот в $100 млрд между Россией и Индией к 2030 году вполне достижим

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 декабря. /ТАСС/. Переход к широкому инвестиционному взаимодействию - следующая большая задача России и Индии. Об этом заявил ТАСС министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Отвечая на вопрос о достижении поставленной президентом РФ Владимиром Путиным цели вывести российско-индийские отношения на новый уровень, министр указал, что среди стоящих задач - "наращивание и торгового оборота, и туристического оборота, и дальнейшее развитие финансовых систем, и взаимные инвестиции".

"Как правило, у нас хороший рост товарооборота идет с теми странами, с которыми мы с какого-то момента с торговли переходим еще и на инвестиционное взаимодействие, поэтому это, наверное, следующая большая задача", - констатировал он на полях церемонии открытия нового офиса ВТБ в Нью-Дели.

По словам Решетникова, товарооборот в $100 млрд между Россией и Индией к 2030 году вполне достижим. Как указал министр, на российско-индийский бизнес-форум, запланированный в Нью-Дели во время визита Путина в Индию, приехали многие представители бизнеса. "Мы сделаем хороший шаг к этой цели", - заверил он.

Путин посетит Индию 4-5 декабря. В Нью-Дели состоится 23-й российско-индийский саммит. Параллельно в столице республики будет проходить бизнес-форум.