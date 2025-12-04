Трамп отменил введенные Байденом строгие требования к автопроизводителям

По мнению действующего главы государства, отмена этих стандартов удешевит производство автомобилей с двигателем внутреннего сгорания в США

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 4 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп объявил об отмене введенных его предшественником Джо Байденом строгих требований к эффективности двигателей и экономии топлива, которые должны были стимулировать переход американских автопроизводителей и потребителей на электромобили. По мнению действующего главы государства, отмена этих стандартов удешевит производство автомобилей с двигателем внутреннего сгорания в США.

"Моя администрация предпринимает шаги, направленные на снижение стоимости для американских потребителей, защиту рынка труда в автомобильной промышленности и на то, чтобы сделать покупку автомобиля более доступной и безопасной. Мы официально отменяем до смешного обременительные, ужасные стандарты Джо Байдена, которые вводили дорогостоящие ограничения и создавали проблемы для автопроизводителей", - заявил Трамп журналистам.

Администрация Байдена в 2024 году установила стандарты, предполагающие ежегодное ужесточение эффективности расхода топлива у новых автомобилей на 2%. К 2031 году, в соответствии со стандартами, на один потраченный галлон топлива (3,8 литра) автомобиль должен был бы проезжать 81 км. Трамп снизил это требование до 55 км на один галлон.

В пресс-службе Белого дома заявили, что отмена жестких стандартов позволит сэкономить американцам $109 млрд в течение ближайших пяти лет, средняя стоимость нового автомобиля с двигателем внутреннего сгорания при этом должна снизиться на $1 тыс. По мнению Трампа, это поможет США покончить с "зеленым мошенничеством", под которым он понимает концепцию глобального потепления и политику перехода производителей и потребителей к более высоким экологическим стандартам с целью защиты окружающей среды.