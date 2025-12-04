Силуанов: Россия работает над увеличением импорта из Индии
Редакция сайта ТАСС
06:34
МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Российские власти занимаются реализаций задач по увеличению импорта из Индии, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов в комментарии "Известиям".
"Мы действительно сейчас занимаемся реализацией задач, поставленных президентом [РФ Владимиром Путиным], об увеличении импорта из Индии", - сказал он.
По словам Силуанова, увеличивается количество кооперационных связей между российскими и индийскими предприятиями, хорошо развивается военно-техническое направление, а также торговля энергоресурсами.
Кроме того, министр подчеркнул, что "чем больше возможностей будет для расчетов, тем более просто будут осуществляться торгово-экономические отношения".