Силуанов: Россия работает над увеличением импорта из Индии

Министр финансов РФ отметил, что правительство занимается реализацией задач, поставленных президентом Владимиром Путиным

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Российские власти занимаются реализаций задач по увеличению импорта из Индии, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов в комментарии "Известиям".

"Мы действительно сейчас занимаемся реализацией задач, поставленных президентом [РФ Владимиром Путиным], об увеличении импорта из Индии", - сказал он.

По словам Силуанова, увеличивается количество кооперационных связей между российскими и индийскими предприятиями, хорошо развивается военно-техническое направление, а также торговля энергоресурсами.

Кроме того, министр подчеркнул, что "чем больше возможностей будет для расчетов, тем более просто будут осуществляться торгово-экономические отношения".