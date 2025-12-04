Шугаев: Индия стремится к тому, чтобы обладать новейшими боевыми системами

Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству предположил, что на переговорах президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди будет обсуждаться и эта тема

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Индия стремится к обладанию новейшими боевыми системами, в том числе самолетами пятого поколения. Об этом в комментарии Первому каналу сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

"Речь идет о том, чтобы развивать авиационную промышленность в Индии, которая стремится к тому, чтобы обладать новейшими боевыми системами, в том числе и самолетами пятого поколения", - сказал он.

Шугаев, отвечая на вопрос журналиста о поставках Индии зенитных ракетных комплексов С-400, предположил, что на переговорах президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди будет обсуждаться и эта тема.

Ранее в интервью ТАСС директор ФСВТС отмечал, что после успешного применения С-400 Нью-Дели хочет приобрести большее количество систем.