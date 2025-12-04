Путин: Россия и Индия проводят 90% расчетов в нацвалютах

Президент РФ отметил, что Москва и Нью-Дели работают над экономическим взаимодействием, несмотря на санкционное давление

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 декабря. /ТАСС/. Россия и Индия работают над экономическим взаимодействием, несмотря на санкционное давление. Уже 90% расчетов между двумя странами проводятся в национальных валютах, отметил президент РФ Владимир Путин в интервью India Today.

Как подчеркнул российский лидер, Москва и Нью-Дели не стремятся к конфронтации с кем бы то ни было и работают на защиту собственных законных интересов.

"Мы уже свыше 90% наших расчетов производим в национальных валютах", - поделился Путин.

Президент признал, что Москва и Нью-Дели сталкиваются с определенными сложностями, но разрабатывают способы их преодоления, в частности применения технологических решений - "имеющейся системы обмена финансовой электронной информацией Банка России".

"Вся эта работа идет и настраивается", - заключил Путин.