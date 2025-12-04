eBay зарегистрировала два товарных знака в России

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Американская компания eBay, занимающаяся онлайн-продажами, зарегистрировала в России два товарных знака со своими логотипами, выяснил корреспондент ТАСС.

Заявки на регистрацию были поданы в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) 19 сентября 2024 года из США. Товарные знаки регистрируются по восьми классам (№09, №16, №25, №35, №36, №41, №42 и №45) международной классификации товаров и услуг, которые включают, в том числе услуги онлайн-торговли и развлечения.

Дата истечения товарных знаков в РФ - 19 сентября 2034 года.

В марте 2022 года eBay заявил о приостановке всех транзакций с российскими адресами из-за прекращения работы платежных провайдеров на территории РФ.