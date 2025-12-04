"Автостат": доля китайских легковых автомобилей на рынке РФ снизилась до 44,7%

Lada потеряла примерно 10%, новые российские бренды увеличили долю, отметил директор аналитического агентства Сергей Целиков

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Доля проданных в РФ легковых машин, сделанных в КНР, в ноябре 2025 года составила 44,7% против 54,2% годом ранее, написал директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков в своем Telegram-канале.

Всего в ноябре 2025 года на российском рынке было продано 127,9 тыс. легковых автомобилей, из которых 57,2 тыс. машин пришлось на китайские марки. Около трети рынка (35,6%) заняли российские бренды, в том числе недавно созданные (45,5 тыс. штук).

"Изменение по отношению к прошлому году незначительное (36,3%). Но внутри этого сегмента изменения значительные. Lada потеряла примерно 10%, новые российские бренды увеличили долю", - говорится в сообщении.

На белорусскую марку Belgee пришлось 6,5% (8,3 тыс.), в ноябре 2024 года на нее приходилось всего 2,6% рынка. Глобальные бренды, которые попадают в РФ альтернативными путями, заняли 13,2% рынка (16,8 тыс., годом ранее - 6,9%).

Среди глобальной "альтернативы" наиболее популярными оказались японские (5,2%), немецкие (4,5%) и корейские (2%) бренды автомобилей.