ВТБ подал заявку на открытие офиса в Мумбаи

Банк планирует открывать представительства в других городах Индии, заявил ТАСС председатель правления ВТБ Андрей Костин

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 декабря. /ТАСС/. Банк ВТБ подал заявку на открытие офиса в Мумбаи и планирует открывать представительства в других городах Индии. Об этом заявил ТАСС председатель правления ВТБ Андрей Костин, принявший участие в открытии нового флагманского офиса банка в Нью-Дели.

"Сегодня мы открыли новый офис в столице Индии - Нью-Дели - и подали заявку на открытие следующего офиса в Мумбаи. В ряде других городов мы тоже будем расширяться и развивать сотрудничество", - сказал он.

По словам Костина, Индия - самая большая страна по численности населения, пятая экономика мира. "Поэтому объем сотрудничества растет, и потенциал, конечно, огромный. Мы будем активно участвовать в этом", - заверил Костин.

Как считает председатель правления банка, в будущем большое развитие может получить инвестиционное сотрудничество между Россией и Индией. "Мы тоже эту работу будем, безусловно, проводить. В частности, есть большие заделы в сотрудничестве по совместному производству, в сфере судостроения и других областях", - добавил он.

Касаясь задачи устранения торгового дисбаланса, увеличения объема импорта из Индии в Россию и в целом вывода отношений между странами на новый уровень, Костин отметил, что "поднять на новый уровень торговлю и инвестиции без проведения расчетов невозможно". "Именно поэтому те санкции, которые применяются в отношении России прежде всего фокусируются на финансовой и банковской сфере. Но благодаря поддержке индийской стороны, нам удалось очень быстро перейти к новым формам расчетов в национальных валютах", - указал он.

"Мы решим все проблемы и выполним поручения, которые нам дают лидеры наших страны", - констатировал председатель правления банка.