АЕБ: продажи новых легковых авто в РФ по итогам года преодолеют планку в 1,3 млн

МОСКВА, 4 декабря./ТАСС/. Продажи новых легковых автомобилей в РФ по итогам 2025 года существенно превзойдут прогнозы и превысят 1,3 млн единиц, говорится в сообщении Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) со ссылкой на председателя комитета автопроизводителей Алексея Калицева.

Ранее он заявлял, что продажи новых пассажирских и легких коммерческих автомобилей в РФ в этом году могут превысить планку в 1,28 млн единиц.

"Хотя уже абсолютно очевидно, что результаты года существенно превзойдут прогнозы и будут выше 1,3 млн, начало следующего года вызывает опасения", - подчеркнул Калицев.

По его словам, прогноз АЕБ на 2026 год будет опубликован в начале января.

По данным АЕБ, в январе - ноябре 2025 года продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ достигли 1,23 млн единиц, что на 19% ниже, чем годом ранее.