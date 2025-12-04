Рынок акций РФ в начале основной торговой сессии растет

Курс юаня снизился до 10,82 рубля

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале основной торговой сессии демонстрирует рост ведущих индексов. Курс юаня снижается в начале торгов.

По данным на 10:00 мск, индексы росли на 0,44% — до 2 663,39 индекс Мосбиржи и индекс РТС до 1 076,27 пункта.

Курс юаня снизился на 7,95 копейки — до 10,7905 рубля.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи замедлил рост до 2 660,18 пункта (+0,32%), индекс РТС составлял 1 074,99 пункта (+0,32%). В это же время курс юаня замедлил снижение до 10,823 рубля (-4,7 копейки).

Индекс Московской биржи с дополнительным кодом (IMOEX2) на открытии утренней торговой сессии рос на 0,2% и находился на уровне 2 656,97 пункта, свидетельствуют данные торгов на 07:00 мск.