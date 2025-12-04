ВТБ рассчитывает в 2026 году запустить оплату по QR-коду для россиян в Индии

Недавно эта проблема была решена во Вьетнаме, сообщил председатель правления банка Андрей Костин

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 декабря. /ТАСС/. Банк ВТБ рассчитывает в 2026 году наладить возможность платежей для посещающих Индию россиян. Об этом заявил ТАСС председатель правления ВТБ Андрей Костин, принявший участие в открытии нового флагманского офиса банка в Нью-Дели.

"Мы работаем в этом направлении. Недавно эта проблема была решена во Вьетнаме. Надеемся, что в следующем году эта проблема будет окончательно решена также и в Индии", - сказал он.

В середине ноября ВТБ запустил оплату покупок по QR-коду во Вьетнаме. Платежи проходят в рублях с последующей конвертацией во вьетнамские донги.