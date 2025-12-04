Эксперт Ралхан: саммит РФ - Индия усилит диверсификацию их торговли

Президент Федерации индийских экспортных организаций считает, что встреча президента России Владимира Путина с индийским премьер-министром Нарендрой Моди в Нью-Дели заложит прочную дорожную карту на будущее

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 декабря. /ТАСС/. Российско-индийский саммит создаст основу для диверсификации торговли двух стран, расширения доступа на рынки, развития транспортных коридоров и укрепления совместного производства. Об этом ТАСС заявил президент Федерации индийских экспортных организаций Субхаш Чандер Ралхан.

"Российско-индийский двусторонний саммит заложит прочную дорожную карту на будущее. Он сосредоточит внимание на диверсификации торговли, расширении доступа на рынки, развитии транспортных коридоров, укреплении совместного производства, углублении финансового сотрудничества и продвижении инновационно ориентированного партнерства", - отметил он.

По его словам, "ожидаемые результаты включают повышение эффективности логистики, более предсказуемые платежные механизмы, активизацию участия малых и средних предприятий, а также расширение возможностей для экспортеров и инвесторов в широком спектре отраслей".

Ралхан напомнил, что Индию и Россию связывает проверенное временем стратегическое партнерство, основанное на взаимном доверии и богатой истории сотрудничества в сферах обороны, энергетики, ядерных технологий, фармацевтики, сельского хозяйства и новых высокотехнологичных отраслей. "В последние годы двусторонняя торговля значительно выросла благодаря взаимодополняемости экономик. Потребности Индии в энергоресурсах, удобрениях и оборудовании сочетаются с растущим спросом России на высококачественные фармацевтические препараты, IT-услуги, инженерную продукцию, товары повседневного спроса и свежую сельхозпродукцию", - подчеркнул он.

"Открываются широкие возможности для индийских экспортеров, особенно в областях фармацевтики, агропродукции, машиностроения, IT-услуг, текстиля, химической промышленности, а также в сфере драгоценных камней и ювелирных изделий", - перечислил Ралхан.

Президент РФ Владимир Путин посетит Индию с государственным визитом 4-5 декабря. В Нью-Дели пройдет 23-й саммит двух стран.