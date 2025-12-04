В Сызрани запустили автоматизированное производство обивки для Lada Iskra

Это произошло за счет льготного займа Фонда развития промышленности

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Компания "Таврия", продукция которой используется при изготовлении готовых сидений для автомобилей "Автоваза", включая модели Lada Iskra, Granta и Niva, за счет льготного займа Фонда развития промышленности (ФРП, координируется ВЭБ.РФ по поручению Минпромторга) запустила автоматизированное производство обивочных материалов для автопрома в Сызрани. Об этом сообщили в пресс-службе ФРП.

"Компания "Таврия" - один из поставщиков текстильных изделий для российского автопрома - автоматизировала участок кроя обивочных материалов в Сызрани Самарской области. Общие инвестиции в развитие производства составили около 22 млн рублей. Из них 10 млн рублей в виде льготного займа по программе "Лизинговые проекты" предоставил федеральный Фонд развития промышленности (ФРП). Еще 11 млн рублей направила лизинговая компания "Дельтализинг", - говорится в сообщении.

Уточняется, что компания приступила к промышленному выпуску четырех комплектаций обивок сидений для Lada Iskra в двух вариантах дизайна - в черно-серых тонах и с контрастной декоративной отстрочкой. Среди основных преимуществ обивки - грязеотталкивающие свойства.

Средства займа ФРП компания направила на приобретение в лизинг двух автоматизированных раскройных комплексов конвейерного типа, которые позволят изготавливать до 83 тыс. изделий в год. Общий объем производства обивок на предприятии может возрасти на 37% - до 300 тыс. шт. в год. Внедрение современных комплексов позволило нарастить на 66% мощности и снизить затраты на раскрой материалов за счет перехода от аутсорсинга на собственное производство.

"Автоматизация участка кроя - это стратегическое решение, необходимое для соответствия стандартам крупнейшего федерального заказчика и обеспечения высокого качества нашей продукции. Благодаря "Дельтализингу" и Фонду развития промышленности мы смогли реализовать проект в кратчайшие сроки и без изъятия оборотных средств", - цитирует пресс-служба слова директора компании "Таврия" Александра Бычкова.

В сентябре "Автоваз" совместно с "Автозаводом "Санкт-Петербург" приступили к выпуску Lada Iskra. С начала производства было продано порядка 700 автомобилей. Модель создана на современной технологически независимой платформе и будет доступна в трех вариантах кузова - седан, универсал и универсал Cross.

О ФРП

ФРП создан в 2014 году по инициативе Минпромторга РФ для модернизации российской промышленности, организации новых производств и обеспечения импортозамещения.

Программы фонда позволяют российским предприятиям получить доступ к льготному заемному финансированию, необходимому для запуска производств уникальных отечественных продуктов, а также аналогов передовых международных разработок.

Высшим органом управления ФРП, принимающим стратегические решения о его деятельности, является наблюдательный совет, который возглавляет глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. Госкорпорация ВЭБ.РФ курирует ФРП в части координации его работы в системе институтов развития РФ.