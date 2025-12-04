ФАС обязала дистрибьютора "Светофора" в Воронежской области устранить нарушения

В договорах поставки с отдельными поставщиками содержатся дискриминационные условия

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России обязала дистрибьютора торговой сети "Светофор" в Воронежской области устранить нарушения закона о торговле. Как сообщает пресс-служба ведомства, ранее территориальный орган службы возбудил дело в отношении ООО "Вест логистик".

"Воронежское УФАС России проанализировало действующие договоры организации с поставщиками продовольственных товаров и выявило нарушение, связанное с необоснованным установлением логистическим центром различных условий сотрудничества с поставщиками продовольственных товаров", - сообщили в ФАС.

Территориальное управление службы установило, что в договорах поставки с отдельными поставщиками содержатся дискриминационные условия, реализация которых влечет за собой увеличение расходов поставщиков и рост цен. К ним, в том числе, относятся условия о выплате отдельными поставщиками премии за приобретение определенного количества продукции или возврат нереализованного сетью товара за счет поставщика. В договорах поставки с другими поставщиками такие условия отсутствовали, при этом ООО "Вест логистик" не представило надлежащего обоснования сотрудничества с поставщиками на разных условиях.

Воронежское УФАС России признало логистический центр "Светофора" нарушившим закон о торговле и предписало организации привести положения договоров поставки продовольственных товаров в соответствие с действующим законодательством. Кроме того, рассматривается вопрос о привлечении ООО "Вест логистик" к административной ответственности в соответствии с КоАП РФ.