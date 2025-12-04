Индекс гособлигаций России выше 118 пунктов впервые с 24 ноября

Индекс RGBI рос на 0,89%

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Индекс гособлигаций РФ (RGBI) поднялся выше уровня 118 пунктов впервые с 24 ноября 2025 года, свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 10:01 мск индекс RGBI рос на 0,89% - до 118,01 пункта. К 10:15 мск индекс гособлигаций РФ незначительно ускорил рост и находился на отметке в 118,04 пункта (+0,91%).

Индекс гособлигаций Мосбиржи - основной индикатор рынка российского государственного долга. Мосбиржа рассчитывает индекс RGBI с 31 декабря 2002 года, начальное значение составило 100 пунктов.