Минфин после размещения ОФЗ в юанях пока не рассматривает другие валюты

Размещение ОФЗ в юанях рассматривается, а как способ формирования эталонной кривой для корпоративных заемщиков, отметил директор департамента государственного долга и государственных финансовых активов Минфина Денис Мамонов

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Министерство финансов РФ не планирует в ближайшей перспективе размещать облигации федерального займа (ОФЗ) в иностранных валютах, кроме китайского юаня. Об этом сообщил директор департамента государственного долга и государственных финансовых активов Минфина Денис Мамонов на пленарной сессии XXIII Российского облигационного конгресса.

"Честно скажу, на другие валюты мы пока не смотрим, потому что, на наш взгляд, важно - если что-то делать, то сделать хорошо. Соответственно, мы сфокусируемся на построении кривой суверенных облигаций в юанях", - отметил он.

Мамонов добавил, что министерство готово предлагать такие бумаги на рынке ежегодно. По его словам, объем будущих выпусков может быть сопоставим с погашаемыми суверенными облигациями, номинированными в долларах и евро.

По его словам, решение о выпуске валютных ОФЗ готовилось длительное время. "Для нас это такой хрестоматийный пример того, как мы долго запрягаем, потом очень быстро едем. Мы об этой сделке думали десять лет, а от момента, когда мы приняли решение идти, до самой сделки прошло меньше двух месяцев", - сказал он.

Мамонов подчеркнул, что размещение ОФЗ в юанях рассматривается не как инструмент финансирования бюджетного дефицита, а как способ формирования эталонной кривой для корпоративных заемщиков. "Для нас это было в первую очередь ценообразование и качество книги (подписки - прим. ТАСС)", - добавил он.

Ранее Минфин успешно провел дебютное размещение ОФЗ в юанях на 20 млрд юаней, выпустив два транша - на 12 млрд (погашение в 2029 году, купон 6%) и 8 млрд (погашение в 2033 году, купон 7%).