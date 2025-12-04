Минэнерго Казахстана: транспортировка нефти после атаки на КТК идет стабильно

Ситуация находится на особом контроле правительства, подчеркнул замминистра энергетики республики Ерлан Акбаров

Редакция сайта ТАСС

© Юрий Березнюк/ ТАСС

АСТАНА, 4 декабря. /ТАСС/. Транспортировка добытой в Казахстане нефти на внешние рынки идет стабильно после атаки на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) на территории России. Об этом сообщил журналистам вице-министр энергетики республики Ерлан Акбаров.

"Данная ситуация находится на особом контроле правительства. На данный момент у нас транспортировка идет в стабильном режиме. Один причал работает полноценно, по второму причалу проводится работа по его подключению к системе. На данный момент никаких ограничений по транспортировке нет", - сказал он после заседания Сената (верхней палаты) парламента республики.

Отвечая на вопрос о том, рассчитывали ли в Астане ущерб от случившегося, Акбаров отметил, что "вопрос прорабатывается". Также, отвечая на вопрос о контактах с украинской стороной по поводу атаки, он напомнил, что контактами по этому поводу занимается МИД.

29 ноября одно из выносных причальных устройств на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума под Новороссийском было атаковано украинскими безэкипажными катерами и получило значительные повреждения. В Минэнерго Казахстана после этого назвали недопустимой атаку на объект, который является частью инфраструктуры международной энергобезопасности. Также в ведомстве сообщали, что в целях минимизации негативных последствий и сохранения темпов добычи в экстренном порядке активизирован план по перенаправлению экспортных объемов нефти на альтернативные маршруты.

В МИД Казахстана 30 ноября выразили протест в связи с атакой на инфраструктуру КТК, назвав это актом агрессии против гражданского объекта и подчеркнув, что рассматривают случившееся как действие, наносящее ущерб отношениям Астаны с Киевом. В МИД Украины после этого заявили, что приняли во внимание обеспокоенность Казахстана относительно инфраструктуры КТК.