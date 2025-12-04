Законопроект о передвижных аптеках внесут в Думу в декабре

Комитет по охране здоровья постарается вывести его на рассмотрение палатой парламента в первом чтении в феврале, рассказал инициатор законопроекта, зампред думского комитета по охране здоровья Евгений Нифантьев

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Законопроект о федеральном эксперименте по розничной торговле лекарствами в передвижных аптеках будет внесен в Госдуму в середине декабря, комитет постарается вывести его на рассмотрение палатой парламента в первом чтении в феврале. Об этом в беседе с ТАСС рассказал инициатор законопроекта, зампред думского комитета по охране здоровья Евгений Нифантьев ("Единая Россия").

"Я думаю, что мы успеем внести его в Госдуму до конца этого месяца. Постараемся где-то в середине месяца уже внести. <...> После этого мы постараемся успеть его вынести на комитет, - сказал депутат. - В комитете его будем стараться вывести на рассмотрение в феврале".

Поправки предлагается внести в закон "Об обращении лекарственных средств". Он дополняется новой статьей: "Порядок осуществления розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения с помощью передвижных аптечных пунктов".

Согласно документу, эксперимент может пройти с 1 июня 2026 года до 1 июня 2029 года. Регионы будут включаться в него (или исключаться) по распоряжению правительства на основании ходатайства губернатора.

О передвижных аптеках

В мобильных аптеках смогут продавать не все лекарства. Исходя из законопроекта, там нельзя будет купить препараты с содержанием психотропных и сильнодействующих веществ, с долей этилового спирта свыше 25%, с температурой хранения ниже 15 градусов по Цельсию. Предлагаемая дата вступления в силу - 1 июня 2026 года.

Ранее инициативу по проведению эксперимента с передвижными аптеками для отдаленных населенных пунктов РФ поддержал председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. Кабмин РФ также поддержал законопроект, но при условии доработки с учетом ряда замечаний.