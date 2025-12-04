Импорт подержанных легковых авто в РФ в ноябре вырос на 83%

Он достиг 59,8 тыс. машин

Редакция сайта ТАСС

© Юрий Смитюк/ TACC

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Импорт легковых автомобилей с пробегом в России по итогам ноября 2025 года увеличился на 83% в годовом выражении, до 59,8 тыс. единиц, следует из презентации аналитического агентства "Автостат", представленной исполнительным директором компании Сергеем Удаловым.

При этом импорт новых легковых автомобилей в ноябре 2025 года снизился на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 55,9 тыс. единиц.

"По пробегу <...> мы видим, что уже два месяца подряд объем ввоза держится на 60 тысячах - это максимальный ввоз за эти два года, точно", - подчеркнул Удалов.