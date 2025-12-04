Объем торговли товарами между Россией и Белоруссией за 10 месяцев вырос почти на 2%

Показатель достиг $44 млрд

МИНСК, 4 декабря. /ТАСС/. Объем торговли товарами между Белоруссией и Россией за 10 месяцев составил $44 млрд, показав рост в 1,8%. Об этом заявил глава администрации белорусского президента Дмитрий Крутой на заседании Группы высоко уровня Совета министров Союзного государства в Минске.

"За 10 месяцев текущего года объем торговли товарами составил $44 млрд с темпом 101,8%. По услугам цифры еще выше. Прирост торговыми услугами - 17%, или $6,5 млрд в абсолютных цифрах", - сказал он.