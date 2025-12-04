"Автостат": средневзвешенная цена новых легковушек в РФ в ноябре выросла на 16%

Она составила 3,54 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

© Дмитрий Ягодкин/ ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Средневзвешенная стоимость новых легковых автомобилей в России по итогам ноября 2025 года выросла на 16% в годовом выражении, до 3,54 млн рублей, сообщил исполнительный директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Удалов.

"Мы видим динамику цен на новые автомобили - ноябрь к ноябрю показал рост на 16%. На самом деле, большая часть этого роста зависит от того, что в прошлом году в ноябре доля Lada на рынке была гораздо больше, чем сейчас. Если сейчас мы видим около 21%, то в прошлом году она была явно больше, и соответственно, цены на Lada в целом двигали средневзвешенную цену рынка вниз", - сказал он.

Как отмечается в презентации, представленной Удаловым, средневзвешенная цена легковых автомобилей с пробегом в ноябре текущего года в РФ также показала рост в сравнении с аналогичным периодом 2024 года - на 13%, до 1,3 млн рублей.