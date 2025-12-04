Ozon банк начал оформлять дебетовые карты иностранцам из более чем 90 стран

Карта позволит снимать до 3 млн рублей в месяц, совершать переводы, покупать товары на маркетплейсе Ozon со скидкой, получать кешбэк до 25% рублями или товары за 1 рубль

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Ozon банк начал оформлять дебетовые карты проживающим на территории РФ иностранным гражданам из более чем 90 стран. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Ozon банка.

"Ozon банк предоставил возможность открыть дебетовую карту гражданам Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Казахстана, Китая, ОАЭ, Сербии, Турции, Узбекистана и многих других. Для этого нужно иметь паспорт и документы, подтверждающие право пребывания на территории России", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, карта позволит снимать до 3 млн рублей в месяц, совершать переводы, покупать товары на маркетплейсе Ozon со скидкой, получать кешбэк до 25% рублями на выбранные категории или товары за 1 рубль. Клиент также может получать зарплату на счет в Ozon банке.

В будущем банк планирует расширять число стран, чьи граждане смогут открыть карту, а также количество финансовых сервисов, доступных иностранным гражданам, рассказали в кредитной организации.

"В июне мы начали выдавать дебетовые карты иностранным гражданам в тестовом режиме, это было доступно ограниченному кругу стран и клиентов" - пояснили в пресс-службе Ozon банка.