FT: Европа исчерпала юридические уловки по экспроприации активов РФ

БРЮССЕЛЬ, 4 декабря. /ТАСС/. Европейские чиновники сильно сомневаются в положительном исходе решения Еврокомиссии об экспроприации активов РФ. Об этом сообщила газета Financial Times, отмечающая, что Европа исчерпала юридические уловки на этот счет.

Даже союзники главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен заявили, по данным издания, что она, в сущности, превышает полномочия, "предлагая использовать чрезвычайные меры для проталкивания кредитов Украине в размере €210 млрд".

По утверждению критиков, фон дер Ляйен нарушает законы блока. С помощью одного юридического шага ЕК "предложила способ обойти любые угрозы вето со стороны, в частности, [премьер-министра] Венгрии Виктора Орбана, а вместе с ним - и принцип единогласия" в соответствии с Римским договором, положившим начало Европейскому экономическому сообществу в 1957 году, говорится в публикации.

"Это невероятно и ужасно сложно по ряду юридических пунктов", - сказал Жан-Клод Пирис, бывший генеральный директор Юридической службы Совета ЕС.

Принятие предложения фон дер Ляйен об экспроприации российских активов РФ, которое, по словам официальных лиц, "вызвало разногласия среди юристов ЕС", почти наверняка создаст юридические проблемы. "Конечно, это будет оспорено, никто не питает никаких иллюзий, - отметил чиновник ЕС. - Это, безусловно, будет оспорено в суде <...>. Ситуация выглядит не очень привлекательной, но других вариантов не осталось".

Еврокомиссия в рамках "гамбита фон дер Ляйен" оправдывает применение чрезвычайных мер "необходимостью сохранения стабильности экономики союза", отмечается в статье.

О попытках экспроприации активов ЦБ РФ

Еврокомиссия в октябре выступила с инициативой экспроприировать блокированные в странах ЕС с февраля 2022 года примерно €210 млрд суверенных активов России (€185 млрд из которых блокированы на счетах в депозитарии Euroclear в Бельгии) под прикрытием схемы "репарационного кредита" для финансирования военных и бюджетных потребностей Киева в 2026-2027 годах. Это решение предложено ввиду отсутствия у ЕС свободных средств для продолжения внешнего финансирования Украины. Еврокомиссия утверждает, что Украина якобы должна будет вернуть эти деньги, если получит некие "репарации" от России, размеры которых европейские эксперты в прошлом году оценивали почти в полтриллиона евро. В вероятность таких выплат Украине от России не верят даже сами сотрудники институтов ЕС.

Этот план заблокировала Бельгия на саммитах Евросоюза 1 и 23 октября. Бельгия считает, что по ней придется основной удар ответных мер России, поскольку именно в ее юрисдикции будут изъяты основные активы РФ и именно Бельгия юридически нарушит государственные гарантии неприкосновенности этих средств. Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер подчеркнул, что этот шаг беспрецедентен, на него никто не решался даже во время Второй мировой войны. Поэтому он потребовал от стран ЕС юридических и финансовых гарантий, что они в полном объеме разделят все риски Бельгии.

За последующий месяц вопрос гарантий для Бельгии остался не решен, поэтому она продолжает выступать против экспроприации активов.

Как заявил ТАСС министр юстиции РФ Константин Чуйченко, руководству страны уже представлены предложения по ответу на возможное изъятие российских активов странами Запада. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва не оставит подобные действия без ответа.