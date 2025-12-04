Аксаков допустил обсуждение "эффекта Долиной" на площадке Госдумы

Но прежде надо дождаться решения Верховного суда по этой теме, уточнил глава комитета Госдумы по финансовому рынку

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков © Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков допустил обсуждение "эффекта Долиной" на площадке нижней палаты парламента. Но вначале надо дождаться решения Верховного суда по этой теме, уточнил депутат. Об этом он сообщил на XI Банковской юридической конференции.

"Конечно нас загружают не только вот такими законами, которые развивают финансовый рынок, но и много и популистских, но в хорошем смысле. То есть понятно, что фракции заинтересованы защищать граждан от финансовых мошенников. И в этом плане очень много инициатив многие поддерживают. В том числе, кстати, "эффект Долиной" скоро будем, может быть, рассматривать", - сказал он.

При этом Аксаков уточнил, что вначале надо дождаться решения Верховного суда по вопросу мошенничества, с которым столкнулась народная артистка России Лариса Долина. "Верховный [суд] все-таки дождаться надо. Но там что-то решают не в ту сторону. Судебные инстанции меня, скажем так, удивили, поэтому дождемся решения Верховного суда. В любом случае, много инициатив, направленных на защиту прав граждан. К сожалению, преступники активные", - сказал он.

13 августа 2024 года стало известно, что Долина оказалась жертвой телефонных мошенников, которые звонили ей с территории Украины. Они систематически выходили на связь с апреля по июнь и убеждали перевести накопления якобы на безопасный счет, чтобы сохранить их от противоправных посягательств. В результате певица перевела свои сбережения на подконтрольные мошенникам счета, а также продала свою квартиру. Поняв, что ее обманули, она обратилась в полицию. Позже на основании решения Хамовнического суда столицы по иску Долиной сделка о продаже ее квартиры была признана недействительной. Мосгорсуд подтвердил это решение, а Второй кассационный суд общей юрисдикции 27 ноября отклонил жалобы на постановления нижестоящих судов. Последней инстанцией для подачи жалобы является Верховный суд РФ.