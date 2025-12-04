Из-за полетов шаров контрабандистов Finnair отменила вечерний рейс в Вильнюс

Представитель аэропорта литовской столицы Тадас Василяускас отметил, что в целом воздушное сообщение продолжается в достаточном объеме рейсами три раза в день

ВИЛЬНЮС, 4 декабря. /ТАСС/. Авиакомпания Finnair из-за периодического закрытия Вильнюсского международного аэропорта в связи с полетами запускаемых с территории Белоруссии метеорологических зондов контрабандистов сигарет отменила вечерний рейс в столицу Литвы. Об этом сообщил журналистам представитель аэропорта Тадас Василяускас.

"Вечерний рейс из Хельсинки в Вильнюс авиакомпания решила отменить, однако в целом воздушное сообщение продолжается в достаточном объеме рейсами три раза в день", - утверждал он.

С конца октября несанкционированные полеты шаров с контрабандой, угрожающие безопасности гражданской авиации, фиксируются регулярно. В Вильнюсе это считают гибридной атакой белорусских властей, якобы умышленно не контролирующих свое воздушное пространство. Литва с начала 2025 года зафиксировала 599 случаев нарушения границы воздушными шарами контрабандистов, а также 197 пограничных инцидентов с беспилотными летательными аппаратами.