Китайская компания присоединилась к международному консорциуму МБИР

В пресс-службе Росатома уточнили, что это поспособствует укреплению взаимовыгодного научно-технического сотрудничества между атомными отраслями России и Китая

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Китайская компания Shanghai ZDAN International Co вступила в консорциум "Международный центр исследований на базе многоцелевого быстрого исследовательского реактора" (МБИР) в статусе основного участника. Об этом сообщает пресс-служба Росатома.

"Китайская компания Shanghai ZDAN International Co присоединилась к консорциуму "Международный центр исследований на базе многоцелевого быстрого исследовательского реактора (МБИР)" в статусе "основной участник", - говорится в сообщении.

В пресс-службе госкорпорации уточнили, что это поспособствует укреплению взаимовыгодного научно-технического сотрудничества между атомными отраслями России и Китая.

Shanghai ZDAN International Co - китайская компания, специализирующаяся на международных поставках, логистике и комплексном обеспечении проектов в сфере ядерной энергетики, научных исследований и смежных высокотехнологичных областях. Компания участвует в реализации национальных программ, направленных на укрепление энергетической независимости и развитие технологического потенциала Китая.

МБИР - многоцелевой исследовательский реактор на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем тепловой мощностью примерно 150 МВт. Реактор сооружается в г. Димитровграде (Ульяновская область), на площадке АО "Государственный научный центр - Научно-исследовательский институт атомных реакторов" (АО "ГНЦ НИИАР", входит в научный дивизион Росатома) в рамках национального проекта технологического лидерства "Новые атомные и энергетические технологии". В декабре 2024 года начат монтаж технологического оборудования первого контура теплоотвода и транспортно-технологических систем исследовательского реактора. МБИР предназначен для проведения экспериментальных работ, наработки радиоизотопов, производства модифицированных материалов, а также испытаний новых типов оборудования и технологических систем. Предполагается, что уникальные возможности нового реактора позволят ускорить разработку технологий двухкомпонентной ядерной энергетики и замыкания ядерного топливного цикла, а также создание безопасных ядерных энергетических установок четвертого поколения.

На базе реактора МБИР создан Международный центр исследований (МЦИ) в форме международного консорциума. Его участники получают возможность в приоритетном порядке проводить эксперименты, необходимые для национальных программ применения атомной энергии в мирных целях. Формат консорциума дает возможность гибкого использования реакторного ресурса, отвечающего потребностям научного сообщества. Консорциум "МЦИ МБИР" открыт для присоединения новых участников.