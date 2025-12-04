"Сибур" отметил стабильное производство СУГ в России за 10 месяцев

В компании указали, что потребление снизилось на 3,5%

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Производство сжиженных углеводородных газов (СУГ) в России за январь - октябрь 2025 года остается на уровне прошлого года, а потребление уменьшилось на 3,5%. Об этом говорится в презентации "Сибура" к конференции "Рынок СУГ России 2025" (материалы имеются в распоряжении ТАСС).

"Объем производства стабилен к аналогичному периоду 2024 г. Объем внутреннего потребления снизился на 3,5% за счет снижения потребления в сегменте нефтехимии", - сказано в материалах.

Производство СУГ за 10 месяцев составило 12,7 млн тонн, внутреннее потребление - 9,9 млн тонн, экспорт - 2,8 млн тонн, следует из презентации. Лидерами по товарному производству стали "Сибур" (6 млн тонн) и "Газпром" (1,9 млн тонн).

При этом отгрузка СУГ в топливный сегмент возросла на 5% вследствие благоприятной конъюнктуры. Лидерами по поставкам являются "Газпром" и "Сибур".

В частности, в 2025 году "Сибур" увеличил объемы реализации СУГ на Петербургской бирже на 7% - до 0,77 млн тонн. Общий объем продаж на бирже составляет 2,32 млн тонн (снижение на 8% к прошлому году).

"Поставки СУГ российскими производителями в топливный сектор рынка в 2025 году умеренно выросли вследствие выгодной для потребителя цены относительно автобензинов", - отмечается в презентации.