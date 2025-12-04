Белоруссия и Россия выполнили 40% плана интеграции на 2024-2026 годы

Акцент в плане на 2027-2029 годы будет сделан на промышленную политику, технологический суверенитет, продовольственную безопасность, транспорт, энергетику и развитие туризма

МИНСК, 4 декабря. /ТАСС/. Белоруссия и Россия выполнили 40% плана мероприятий по развитию интеграции на 2024-2026 годы. Об этом заявил глава администрации белорусского президента Дмитрий Крутой на заседании Группы высокого уровня Совета министров Союзного государства в Минске.

"Ориентиром в нашей работе являются основные направления реализации положений договора в создании Союзного государства на 2024-2026 годы. На начало декабря выполнено более трети мероприятий, а именно 115 из 310, или почти 40%", - сказал он.

Крутой добавил, что министерствами экономики двух стран начата работа по разработке плана реализации положений договора на 2027-2029 годы. Акцент в нем будет сделан на промышленную политику, технологический суверенитет, продовольственную безопасность, транспорт, энергетику и развитие туризма.