Петербургская биржа запустила пилотные торги по партнерскому финансированию

Для проведения первой сделки биржа разработала и согласовала с Банком России технологическую схему торгов

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Петербургская биржа начала пилотные торги по принципам партнёрского финансирования, сообщил корреспондент ТАСС с церемонии запуска.

Для проведения первой сделки биржа разработала и согласовала с Банком России технологическую схему торгов, а также внесла изменения в правила торгов и клиринга.

В пилотном проекте используется схема партнерского финансирования - товарная мурабаха, или последовательная покупка и продажа реального товара как на бирже, так и вне ее. Структуру сделок, временные интервалы и автоматизацию процессов прорабатывали совместно с шариатским экспертом. Пилот получил фетву, подтверждающую соответствие стандартам AAOIFI (Организации бухгалтерского учета и аудита исламских финансовых учреждений).

Сделки проводит брокер. Пилот включает три последовательные операции: две - в секции нефтепродуктов на бирже, одна - на внебиржевом рынке. В качестве реального товара используется дизельное топливо с условиями поставки "франко резервуар ОТП". Общая сумма сделки - 10 млн рублей, расчеты проходят через клиринг.

Первая сделка состоялась 2 декабря: в биржевом стакане был куплен дизель по рыночной цене. Вторая проходит 4 декабря.

Один участник фактически финансирует другого, передавая товар с рассрочкой платежа на четыре года. Сделка оформляется адресной заявкой на покупку товара в рассрочку на 10 млн рублей плюс фиксированная наценка.

Третья сделка также пройдет в биржевом стакане - дизель будет продан по рыночной цене.

Таким образом, серия операций включает покупку товара по прозрачной рыночной цене на бирже, передачу его после получения права собственности и возможность последующей продажи товара по рыночной цене.