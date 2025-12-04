Костин заявил о налаживании канала реализации рупий в России

Глава ВТБ также отметил, что РФ и Индия движутся к наращиванию доли расчетов в национальных валютах

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Россия смогла наладить канал реализации индийских рупий, указал глава ВТБ Андрей Костин в комментарии телеканалу "Россия-1".

"Мы просто сумели наладить канал реализации, потому что из-за этого дисбаланса рупия должна торговаться на финансовых рынках. И те контрагенты из тех стран, которые покупают что-то в Индии, они являются покупателями рупии, она им нужна. И рынок стал активный, и поэтому проблема рассосалась", - сказал банкир, комментируя существовавшую в 2022-2023 годах проблему так называемых зависших рупий.

Костин также отметил, что Россия и Индия движутся к наращиванию доли расчетов в национальных валютах.

"Расчеты сегодня проводятся в национальных валютах. Мы, кстати, давно предлагали для наших банков, это и дополнительный бизнес. Это правильный путь, потому что вы видите, что, к сожалению, валюта западных стран используется в качестве такого оружия против России, да и не только против России. Это показало, что это потенциально может быть использовано против любого государства, поэтому они становятся более популярными, и мы с Китаем достигли уже практически 100% в расчетах", - добавил глава ВТБ.