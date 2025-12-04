Сербия почти два месяца не получает нефть из-за санкций США против NIS

Министр горнодобывающей промышленности и энергетики республики Дубравка Джедович-Ханданович отметила, что ее ведомство "продолжает принимать все необходимые меры для обеспечения бесперебойного снабжения внутреннего рынка"

БЕЛГРАД, 4 декабря. /ТАСС/. Белград на протяжении последних пары месяцев не получает нефть из-за рубежа на фоне санкций США против компании NIS ("Нефтяная индустрия Сербии"), но ситуация в экономике остается стабильной. Об этом заявила министр горнодобывающей промышленности и энергетики республики Дубравка Джедович-Ханданович на встрече с представителями нефтяных компаний страны.

"В Сербию уже почти два месяца не поступает ни капли нефти, но граждане и предприятия этого не почувствовали. Мы делаем и будем делать все возможное, чтобы так продолжалось до тех пор, пока ситуация с NIS не будет урегулирована, а НПЗ в Панчево не возобновит производство. Ситуация отслеживается ежедневно и меняется ежечасно", - приводит слова главы Минэнерго правительственная пресс-служба.

Джедович-Ханданович отметила, что ее ведомство "продолжает принимать все необходимые меры для обеспечения бесперебойного снабжения внутреннего рынка". По ее словам, министерство работает над созданием механизма обязательных резервов нефтепродуктов.

В январе 2025 года Минфин США включил в санкционный список "Газпром нефть", главу компании Александра Дюкова и сербскую NIS. После нескольких отсрочек ограничения вступили в силу 9 октября. Первый вице-премьер и министр финансов Сербии Синиша Мали на внеочередном заседании правительства 16 ноября призвал президента страны Александара Вучича рассмотреть национализацию NIS из-за нарастающего давления и угроз для экономики страны.

Основные производственные мощности NIS находятся в Сербии, Боснии и Герцеговине, Болгарии, Румынии и Венгрии. Мажоритарными акционерами являются "Газпром нефть" (44,85% акций), Сербия (29,87%) и АО "Интэлидженс" из Санкт-Петербурга, находящаяся под управлением "Газпром капитала" (11,3%).

В Минэнерго Сербии сообщили 11 ноября, что российские владельцы NIS уведомили Минфин США о своей готовности передать контроль над компанией третьей стороне. Вучич 2 декабря сообщил, что Белград не получил от Вашингтона лицензию на поставки нефти для NIS. Позднее в кампании объявили об остановке работы нефтеперерабатывающего завода в Панчево из-за американских санкций и отсутствия сырья.