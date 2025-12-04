Средний возраст среднетоннажных грузовиков в РФ составляет почти 28 лет

Количество автомобилей в парке MCV в России на 1 июля 2025 года снизилось до 1,728 млн

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Средний возраст среднетоннажных коммерческих грузовиков до 16 тонн (MCV) по состоянию на июль текущего года достиг 27,9 лет. Это следует из презентации вице-президента ассоциации "Российские автомобильные дилеры" Виталия Киселева.

При этом на 1 января 2024 года средний возраст техники в этом сегменте составлял 27,3 года, на 1 января 2025 года - 27,8 лет.

Количество автомобилей в парке MCV в России на 1 июля 2025 года снизилось до 1,728 млн против 1,779 млн на 1 января 2025 года. При этом 1 января 2024 года этот показатель составлял 1,809 млн.