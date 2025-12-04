"Аэрофлот" за 10 месяцев нарастил перевозки пассажиров между РФ и Индией на 1%

Как отметили в авиакомпании, рейсы из России в Индию пользуются высоким спросом

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. "Аэрофлот" за 10 месяцев текущего года перевез между РФ и Индией 180 тыс. пассажиров, что на 1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в авиакомпании.

"За 10 месяцев 2025 года "Аэрофлот" перевез между Россией и Индией 180 тыс. пассажиров, что на 1% больше, чем за аналогичный период прошлого года". - говорится в сообщении.

Как отметили в авиакомпании, рейсы из России в Индию пользуются высоким спросом: за 10 лет "Аэрофлот" перевез между странами почти 2 млн человек, из них 1,8 млн - между Москвой и Дели.

Сегодня "Аэрофлот" выполняет собственные прямые рейсы из Москвы в Дели и Гоа. Также в зимнем сезонном расписании авиакомпания предлагает регулярные полеты в Гоа из Екатеринбурга и Новосибирска.