Количество просмотров на Rutube за год выросло в 3,3 раза

Месячная аудитория превысила 80 млн человек

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Общее количество просмотров на Rutube за 11 месяцев 2025 года увеличилось в 3,3 раза, месячная аудитория превысила 80 млн человек. Об этом сообщили в пресс-службе цифровых активов "Газпром-медиа холдинга".

"По данным аналитического центра видеохостинга, суммарное количество просмотров видео на площадке за январь-ноябрь составило более 47,3 миллиардов, что в 3,3 раза больше показателя за аналогичный период прошлого года - 14,2 миллиарда просмотров. Только в ноябре контент на Rutube был просмотрен 4,9 млрд раз, что на 63,3% выше показателя ноября прошлого года", - говорится в сообщении.

Согласно данным Mediascope, предоставленным пресс-службой, месячная аудитория Rutube в ноябре 2025 года достигла 80,6 млн человек против 70,5 млн годом ранее. Показатель дневной аудитории увеличился на 44,4%, составив в ноябре 18,9 млн человек (в ноябре 2024 года - 13,1 млн).

"Аудитория Rutube активно увеличивается, что говорит о привлекательности площадки для просмотра видео разных форматов. Также нас радует тот факт, что расширяется библиотека контента - уже загружено почти 430 млн роликов", - сказал заместитель генерального директора, глава цифровых активов "Газпром-Медиа Холдинга" Сергей Косинский.

По его словам, такие показатели свидетельствуют о востребованности со стороны как зрителей, так и авторов. "Мы стараемся внедрять новые фичи для всех пользователей, которые делают видеохостинг интересным и удобным", - добавил он.

Косинский также отметил, что количество каналов на платформе выросло с 2,4 млн в ноябре 2024 года до более чем 4,5 млн в настоящее время.