Серийный выпуск грузовиков БАЗ планируется начать в декабре 2025 года

Руководитель департамента маркетинга бренда "БАЗ" Александр Бредихин отметил, что с 2024 года в АО "Романов" велись работы по подготовке производства, устанавливалось необходимое для производства полного цикла оборудование

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Серийное производство грузовиков БАЗ планируется запустить в декабре текущего года, сообщил на пресс-конференции руководитель департамента маркетинга бренда "БАЗ" Александр Бредихин.

Он отметил, что с 2024 года в АО "Романов" велись работы по подготовке производства, устанавливалось необходимое для производства полного цикла оборудование.

"В декабре 2025 года мы планируем уже запустить серийное производство новых автомобилей", - сказал он.

Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в интервью ТАСС сообщал ранее, что начало серийного выпуска грузовиков БАЗ ожидается до конца текущего года.

Ранее Минпромторг РФ, правительство Санкт-Петербурга и АО "Романов" (входит в концерн ВКО "Алмаз-Антей") подписали специальный инвестиционный контракт, в рамках которого будет организовано серийное производство гражданских грузовых шасси повышенной проходимости под брендом БАЗ на производственной площадке в промзоне "Шушары". Транспортные оси грузовика - ключевой компонент шасси - разработаны на основе применяемых военными машин.

Гендиректор АО "Романов" Дмитрий Гречухин заявлял ТАСС, что по внедорожным качествам машина не уступает и даже превосходит, в частности, Volvo и Mercedes.