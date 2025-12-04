Мособлдума приняла бюджет Подмосковья на 2026 год

Доходы бюджета составят 1,3 трлн рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Депутаты Мособлдумы на заседании в четверг приняли бюджет Подмосковья на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов. Согласно документу, доходы бюджета составят 1,3 трлн рублей. Расходы - свыше 1,3 трлн рублей.

"В конце октября в Мособлдуму поступил проект регионального бюджета. Всё это время мы работали над главным финансовым документом Подмосковья. От комитетов, фракций и депутатов получены десятки замечаний. Большинство из них мы поддержали. Кроме того, в ноябре прошли публичные слушания. Предложения жителей тоже нашли своё отражение в бюджете", - сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Как рассказали в Министерстве экономики и финансов Подмосковья, в результате проведенной работы доходы бюджета на 2026 год установлены в размере 1 309 млрд рублей, что на 9,8 млрд рублей выше первоначального проекта. Уточнение обеспечено преимущественно увеличением объема безвозмездных поступлений до 82 млрд рублей. Прогноз налоговых и неналоговых доходов составляет 1 228 млрд рублей. Расходы определены в объёме 1 385 млрд рублей, также с увеличением на 9,8 млрд руб. Дополнительные средства направлены на реализацию государственных программ в сфере дорожного хозяйства, здравоохранения, инженерной инфраструктуры, образования и развитие IT-отрасли. В рамках корректировки госпрограмм дополнительно распределено 5,5 млрд рублей собственных средств.

По данным Мособлдумы, на реализацию комплекса мер в сфере здравоохранения Подмосковья будет направлено 184 млрд рублей, на образование - 217 млрд рублей, на социальную защиту населения - 165 млрд рублей, на строительство и капремонт объектов социальной инфраструктуры - 135 млрд рублей. Еще 12 млрд рублей планируется направить на госпрограмм "Спорт Подмосковья", 18 млрд рублей - на "Предпринимательство Подмосковья".

"Сегодня мы видим итоговые цифры по каждому направлению. Заданы четкие векторы по всем 20 государственным программам. Наибольшие расходы запланированы по сфере образования, здравоохранение, социальной поддержке жителей", - подчеркнул Брынцалов.