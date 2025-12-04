Комитет Союзного государства по стандартизации может заработать в 2026 году

Союзные стандарты будут действовать в сферах детских товаров, аддитивных технологий, пищевой продукции, спортивного питания, в микроэлектротехнике, уточнила председатель Государственного комитета по стандартизации Белоруссии Елена Моргунова

МИНСК, 4 декабря. /ТАСС/. Белоруссия и Россия приняли решение о создании совместного технического комитета по стандартизации качества при Посткоме Союзного государства (СГ). Об этом рассказала председатель Государственного комитета по стандартизации Белоруссии Елена Моргунова на заседании Группы высоко уровня Совета министров Союзного государства в Минске.

"Физически на сегодняшний день документы уже, уставные документы, они отработаны, согласованы. Сегодня принято решение", - рассказала она. "Функционал довольно обширный. В первую очередь, это защита рынков Союзного государства от недобросовестной, опасной продукции. Это снятие барьеров при доступе продукции на рынки наших стран. Это практическая составляющая по развитию экономик наших стран. Образовательная деятельность, но и, наверное, самое главное, это разработка программ стандартизации на товары Союзного государства, так называемых союзных стандартов", - добавила председатель.

Документы, необходимые для запуска комитета, будут вынесены на обсуждение Совета министров Союзного Государства, затем они должны быть подписаны на Высшем Госсовете президентами двух стран. "То есть это ближайшее заседание, и, соответственно, будет принято решение, и комитет уже будет официально функционировать", - пояснила Моргунова.

Союзные стандарты будут разрабатываться на основе национальных, две программы по синхронизации стандартов уже запущены. "Это программа на продукты детского питания на мясной, молочной, соковой основах в рамках СГ, 92 стандарта на сегодняшний день уже приняты к реализации", - уточнила она. Вторая программа включает 30 стандартов в сфере энергоэффективности. "Станкостроение, о котором сегодня говорилось на группе высокого уровня по кооперационным проектам. Это стандарты на микроэлектротехнику. Это программа по микроэлектротехнике - уже тоже высокой степени готовности. Мы выходим уже на утверждение этой программы", - рассказала председатель Государственного комитета по стандартизации. Также союзные стандарты будут действовать в сферах детских товаров, аддитивных технологий, пищевой продукции, спортивного питания.

Моргунова рассказала, что для согласования стандарта необходимо шесть-девять месяцев. "Национальные стандарты кладутся в основу союза. Противоречий не будет. Если два стандарта имеют противоречия - они могут иметь разное расширение областей, - здесь будет уже выбор за тем стандартом, который имеет лучшие передовые практики", - пояснила Моргунова.