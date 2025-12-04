Орешкин: Индия поставляет в РФ недостаточно неэнергетических товаров

По словам замглавы администрации президента России, объем не соответствует статусам третьей и четвертой экономик мира

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 декабря. /ТАСС/. Индия поставляет России недостаточно неэнергетических товаров, объем не соответствует статусам третьей и четвертой экономик мира. Об этом заявил замглавы администрации президента России Максим Орешкин на полях Российско-индийского бизнес-форума, организованного Фондом Росконгресс и Федерацией индийских торгово-промышленных палат (FICCI).

"Масштабы российско-индийского сотрудничества значительно выросли. Три года назад была досрочно выполнена задача по достижению объемов торговли в $30 млрд. Среднегодовые темпы роста с 2022 по 2024 гг. составляли 80% в год, а общий объем торговли превысил $60 млрд и движется по направлению к $70 млрд. Вместе с тем мы отчетливо видим, что возможности Индии в отношении поставок в Россию явно используются недостаточно. Индия сегодня - это третья экономика мира, Россия - четвертая экономика мира. Очевидно, что объем неэнергетической торговли между нами этому статусу не соответствует", - сказал Орешкин.