Орешкин: РФ и Индии не хватает горизонтальных связей между компаниями

Это необходимо, чтобы выстроить стратегические долгосрочные отношения и устойчивые каналы поставок продукции, отметил заместитель руководителя администрации президента России

Заместитель руководителя Администрации президента РФ Максим Орешкин © Егор Алеев/ ТАСС

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 декабря. /ТАСС/. России и Индии не хватает горизонтальных связей между компаниями для обеспечения устойчивых поставок продукции. Об этом заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин на Российско-индийском бизнес-форуме, организованном Фондом Росконгресс и Федерацией индийских торгово-промышленных палат.

"Мы видим и понимаем, что этих горизонтальных связей между бизнесами двух стран пока еще не хватает, чтобы выстроить стратегические долгосрочные отношения, выстроить устойчивые каналы поставок продукции. Мы со своей стороны готовы обеспечить необходимые условия для благоприятного вхождения товаров и услуг из Индии на российский рынок, а также содействовать формированию необходимых инструментов для облегчения расчетов, логистики, решения вопросов сертификации и иных системных вопросов, которые будут возникать", - сказал Орешкин.

По его словам, необходимо сформировать новые каналы сотрудничества с индийскими экспортерами и наладить закупки на индийском рынке продукции и услуг, востребованных в России.

"Главное сегодня зависит от вас. Горизонтальные связи между представителями бизнеса - это ключевая вещь. Власти, правительства двух стран будут создавать условия для того, чтобы эта торговля могла осуществляться. Но без плотных контактов на уровне компаний, поставщиков, покупателей, никаких потоков товаров не будет", - добавил Орешкин.

Он отметил, что следующим этапом могло бы стать проведение в России в 2026 году специализированной выставки индийских экспортных товаров и услуг для российского рынка.

