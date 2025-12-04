Орешкин: Индия в ближайшие десятилетия станет лидером мирового роста

Замглавы администрации президента России назвал республику значимым игроком мировой торговли

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 декабря. /ТАСС/. Индия в ближайшие десятилетия станет лидером мирового роста, заявил замглавы администрации президента России Максим Орешкин на полях Российско-индийского бизнес-форума, организованного Фондом Росконгресс и Федерацией индийских торгово-промышленных палат (FICCI).

"Российская делегация и бизнес приехали за индийскими товарами и услугами, хотим кратно нарастить их закупки. Это не сиюминутная история, а стратегический выбор развития отношений между третьей и четвертой экономиками мира, - сказал он. - Сегодня Индия один из ключевых драйверов мировой экономики. С учетом демографического фактора, урбанизации Индия - лидер мирового роста на ближайшие десятилетия, является значимым игроком мировой торговли, Индия достигла заметных результатов в научной и технологической сферах".

