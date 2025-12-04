Польша в 2024 году потратила более $200 млн на медуслуги для украинских беженцев

Согласно докладу МВД страны, более 523 тыс. граждан Украины воспользовались правом на бесплатное медобслуживание

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Польша потратила более $200 млн на медобслуживание украинских беженцев в 2024 году. Об этом сообщило PAP со ссылкой на доклад МВД республики.

Согласно нему, более 523 тыс. граждан Украины воспользовались правом на бесплатные медуслуги, их стоимость обошлась польской казне в 747 млн злотых ($201 млн). В то же время отмечается, что сумма поступивших от работающих в стране украинцев отчислений на медстрахование значительно превысила расходы на их лечение.

Кроме того, польские власти в период с 2022 по 2024 год выдали разрешение на работу 5,3 тыс. врачам и 2,6 тыс. медсестрам с Украины.

С 30 сентября Польша ограничила список бесплатных медуслуг для безработных украинских беженцев - из него исключили стоматологию, санаторно-курортное лечение, протезы и бесплатные лекарства.

По данным польского МВД, в стране проживают около 1 млн граждан Украины со специальным статусом.