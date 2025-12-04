Депутат Рады Южанина: бюджет Украины формировали под влиянием Миндича и Ермака

В нем содержатся непрозрачные программы примерно на $1,6 млрд

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Бюджет Украины на 2026 год содержит непрозрачные программы примерно на $1,6 млрд, которые разрабатывались украинскими министрами под влиянием уволенного главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака и бизнесмена Тимура Миндича. Об этом сообщила депутат Верховной рады Нина Южанина.

"Этот бюджет формировался при тотальном и дерзком управлении всеми министрами группой Миндича или из офиса [Зеленского] Ермаком. И именно потому, что это бюджет Миндича и Ермака, он не должен был быть принят", - приводит слова депутата украинский телеканал "Эспрессо".

Южанина отметила, что бюджет надо было пересмотреть по меньшей мере по программам двух министерств - энергетики и министерства развития общин и территорий, - главы которых имеют отношение к скандалу о коррупции. Как пояснила Южанина, именно по министерству развития общин и территорий, которое сейчас возглавляет Алексей Кулеба, больше всего вопросов относительно того, куда и на какие цели идут деньги из бюджета.

В частности, она отметила, что для министерства Кулебы наибольшая сумма из бюджета будет направлена на неоправданные программы по строительству дорог в прифронтовых районах или на закупку новых вагонов для компании "Укржелдорога". Как отметила депутат, принятый сейчас бюджет - это "огромная куча денег на ветер".

Рада 3 декабря приняла в целом проект бюджета Украины на 2026 год с рекордным для страны дефицитом в $47,5 млрд. За него голосовали преимущественно депутаты от правящей партии "Слуга народа". Оппозиционные фракции "Европейская солидарность" и "Батькивщина" проголосовали против практически в полном составе (трое депутатов от "Европейской солидарности" воздержались).

Проект бюджета предусматривает в 2026 году доходы в размере 2,9 трлн гривен (около $69 млрд), а расходы - 4,9 трлн гривен (около $116 млрд). Дефицит бюджета в размере 2 трлн гривен ($47,5 млрд), что составляет около 18,4% ВВП, предполагается покрыть за счет займов и грантов, которые украинские власти ожидают от западных партнеров. При этом некоторые депутаты Рады отмечают, что у Киева нет гарантий со стороны западных партнеров, что эти средства будут получены в необходимом объеме. Как заявил с трибуны парламента бывший спикер Рады, депутат Дмитрий Разумков, в бюджет заложена "дыра" в 1 трлн ($23,6 млрд). Дефицит бюджета на 2025 год составлял 1,55 трлн гривен ($39,5 млрд).