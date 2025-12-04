Оверчук: РФ и Белоруссия впервые достигли паритета во взаимном товарообороте

Российский вице-премьер отметил, что за последние три года товарооборот вырос почти на 30%

Редакция сайта ТАСС

МИНСК, 4 декабря. /ТАСС/. Россия и Белоруссия впервые смогли достичь паритета по объему во взаимной торговле, товарооборот двух стран стабильно растет. Об этом заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук на заседании Группы высокого уровня Совета министров Союзного государства.

"Расширяем торгово-экономическое сотрудничество. За последние три года наш взаимный товарооборот вырос почти на 30%. Экспорт увеличился на 10%, импорт из Беларуси - более чем на 60%, мы впервые достигли паритет по объемам", - указал он.

Вице-премьер отметил, что Россия поставляет в Белоруссию минеральные продукты, транспортные средства, продовольственные товары, продукцию химпромышленности. "Что очень важно, практически все взаиморасчеты между нашими странами осуществляются в национальных валютах", - добавил Оверчук.