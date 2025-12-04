В ЦБ считают, что системы взыскания долгов требуют донастройки

Для оформления процедуры упрощенного банкротства заемщики могут бесплатно воспользоваться услугами МФЦ, напомнил представитель ЦБ Михаил Мамута

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Действующие системы взыскания задолженности нуждаются в донастройке, чтобы стать по-настоящему человекоцентричными. Это необходимо, чтобы люди не шли к раздолжнителям (организациям, предлагающим услуги по решению проблем с просроченными долгами перед банками и МФО), которые берут деньги за бесплатные услуги. Об этом заявил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ Михаил Мамута во время конференции "Тренды развития отечественного банковского права".

"Системы взыскания нужно донастраивать таким образом, чтобы они были по-настоящему человекоцентричными", - сказал Мамута.

Он объяснил, что заемщики часто обращаются к раздолжнителям из-за отсутствия поддержки со стороны банков. Мамута отметил, что такие компании берут с граждан лишние деньги, например, за оформление упрощенного банкротства, которое можно получить бесплатно в МФЦ.

"Если ты хочешь оформить процедуру упрощенного банкротства, то иди в МФЦ и бесплатно получи. Но нет, ты сначала платишь 100 тысяч рублей, непонятно за что. А потом еще у тебя изымают имущество. Хотя обещали, что все будет прекрасно. Но важно понимать, что люди идут к раздолжнителям еще и потому, что не всегда находят поддержку банков", - констатировал Мамута.

Он подчеркнул важность закона "О комплексном регулировании задолженности", поскольку у большинства заемщиков сегодня более одного кредита.