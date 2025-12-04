Котяков: 46 регионов будут иметь современные центры "Работа России" по итогам года

Министр труда и социальной защиты также отметил, что по России было открыто 1,2 тыс. таких центров

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Число субъектов, в которых будут расположены модернизированные центры занятости "Работа России", по итогам 2025 года составит 46 регионов. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков на торжественной церемонии награждения победителей и призеров IV Всероссийского конкурса профмастерства в сфере занятости.

"Проект комплексной модернизации центров занятости уже, наверное, состоялся. Мы сегодня, по итогам 2025 года, перейдем экватор среди перечня субъектов Российской Федерации, которые будут охвачены комплексной модернизацией. По итогам 2025 года 46 субъектов будут иметь современные кадровые центры занятости "Работа России", - сказал он.

Министр также отметил, что по России было открыто 1,2 тыс. таких центров. Он подчеркнул, что за ребрендингом стоит не только смена вывески и формы сотрудников. По его словам, это глобальная перестройка бизнес-процессов и наполнение совершенно иным внутренним содержанием кадрового центра.

"Это работа в рамках единой технологической платформы. Это расширение перечня услуг, которые мы сегодня оказываем не только нашим соискателям, физическим лицам, но и работодателям, которые сегодня в нас уже видят надежных партнеров по формированию своих кадровых команд", - добавил Котяков.