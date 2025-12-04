Bloomberg: Индия заплатит $2 млрд за аренду российской атомной подлодки

По информации агентства, переговоры шли около 10 лет

НЬЮ-ЙОРК, 4 декабря. /ТАСС/. Индия заплатит около $2 млрд за лизинг российской атомной подводной лодки. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Bloomberg.

По его данным, переговоры шли около 10 лет. Индия рассчитывает получить подлодку в течение 2 лет, срок аренды составит 10 лет.

Согласно условиям лизинга, российская подлодка не может быть использована в ходе реальных военных действий. Она должна помочь Индии обучить моряков, а также отработать навык эксплуатации атомных подводных лодок, пока страна строит собственные подлодки.

По данным газеты Hindustan Times, с 2012 по 2021 год у Индии в лизинге находилась атомная подводная лодка проекта 971 "Нерпа", которая эксплуатировалась под названием "Чакра".