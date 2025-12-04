Решетников призвал ускорить запуск группового безвиза между Россией и Индией

Это в интересах обеих стран, подчеркнул министр экономического развития РФ

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 декабря. /ТАСС/. Необходимо ускорить работу по запуску безвизовых групповых поездок между Россией и Индией, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе Российско-индийского бизнес-форума.

"Следующим шагом должны стать безвизовые групповые поездки. На рассмотрении у индийской стороны соглашение, которое мы подготовили. Просим деловое сообщество Индии проработать этот вопрос с властями как можно быстрее. Это в интересах обеих стран", - сказал он.

Министр отметил, что Россия успешно реализует такой механизм с Китаем и Ираном. Это позволило за два года дополнительно привлечь более 1,5 млн туристов. Он напомнил, что ранее Россия продлила срок действия электронной визы для индийских граждан до 120 дней, а срок пребывания в России - до 30 дней.

Решетников подчеркнул, что у России и Индии большой потенциал в развитии туризма. Российские туристы совершают 30 млн поездок за границу в год. Рынок оценивается в $38 млрд, из них менее 1% приходится на Индию. "Несмотря на 15-процентный рост взаимного турпотока в этом году, мы более чем в два раза отстаем от допандемийных значений", - констатировал глава МЭР РФ.

Российско-индийский бизнес-форум организован Фондом Росконгресс и Федерацией индийских торгово-промышленных палат (FICCI).