МЭР готово помочь в получении разрешений на полеты в РФ для авиакомпаний Индии

Министр экономического развития России Максим Решетников напомнил, что сейчас две страны связывают только 15 рейсов в неделю

Редакция сайта ТАСС

Министр экономического развития РФ Максим Решетников © Сергей Бобылев/ ТАСС

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 декабря. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ готово оказать содействие в получении разрешений на полеты в Россию для индийских авиакомпаний, заявил министр экономического развития России Максим Решетников в ходе Российско-индийского бизнес-форума, организованного Фондом Росконгресс и Федерацией индийских торгово-промышленных палат (FICCI).

"Готовы оказать содействие в получении разрешений на полеты в Россию для индийских перевозчиков", - сказал он.

Министр напомнил, что сейчас Россию и Индию связывают только 15 рейсов в неделю, их выполняет российская авиакомпания. Для сравнения, между РФ и Китаем 221 рейс в неделю, с ОАЭ в зимний период - 369. И с той, и с другой стороны осуществляют рейсы в Россию 12 иностранных авиакомпаний.

